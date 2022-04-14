Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Новые санкции Британии против РФ, благотворительный матч "Динамо" и другие важные события 14 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британия запрещает импорт чугуна и стали из РФ, а "Динамо" сыграет с "Галатасараем" в рамках благотворительного турне
Важные события 14 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 14 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

С сегодняшнего дня Великобритания запрещает импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов. Также на сегодня, 14 апреля, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда. Они будут отправляться, в частности, из Покровска, Львова, Одессы, Славянска и Харькова.

Великобритания запрещает импорт чугуна и стали из РФ и экспорт квантовых технологий

С 14 апреля Великобритания вводит запрет на импорт российского чугуна и стали, а также на экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

Реклама

"Сегодняшнее (13 апреля — ред.) объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши.

Такие меры направлены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям Российской Федерации.

"С завтрашнего дня (14 апреля — ред.) мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем останавливаться в нашей миссии остановить военную машину Путина", — добавила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 14 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля. Сегодня отправятся 9 поездов.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Реклама

Покровск

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

  • 23:50 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Одесса

Реклама
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Славянск

  • 17:00 – 274/273 Славянск – Львов

Харьков

  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

Другие

  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас;
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

"Динамо" сыграет с "Галатасараем" в рамах благотворительного турне

Киевское "Динамо" определилось со своим следующим соперником после того, как обыграло польскую футбольную команду "Легия" в рамках благотворительного турне. В четверг, 14 апреля, команда сыграет на 55-тысячном стадионе Nef Stadium в Стамбуле с местным "Галатасараем". Начало – в 17:00.

Стоит отметить, что "Галатасарай" — 22-кратный чемпион Турции и 18-кратный обладатель Кубка страны, а также триумфатор Кубка и Суперкубка УЕФА. Правда, в текущем чемпионате страны подопечные испанского специалиста Доменека Торрента занимают всего 14 место.

Цель проведения матча – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

В Сумской области снова будут курсировать пригородные поезда

В Сумской области постепенно восстанавливают движение пригородных поездов. 14 апреля, снова начнет курсировать электропоезд "Сумы – Краснополье".

С 14 апреля ежедневно будут отправляться поезда:

  • Сумы – Краснополье (отправление из Сум в 6:30 и 15:00 – прибытие в Краснополье 7:47 и 16:17 соответственно);

  • Краснополье – Сумы (отправление из Краснополья в 8:10 и 16:40 – прибытие в Сумы 9:28 и 17:56 соответственно).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 13 апреля
1
Личный состав 19800
Личный состав
2
Самолеты 158
Самолеты
3
Вертолеты 143
Вертолеты
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артиллерия 358
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 115
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1429
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41412.9

Binance Coin (BNB)

424.73

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.67

Theta (THETA)

3.19

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.69

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять