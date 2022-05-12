Обстріл школи та інтернату на Чернігівщині – стала відома кількість жертв

Вночі окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Новгород-Сіверському

Стала відома кількість жертв в Новгород-Сіверському. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські правоохоронці показали наслідки нічного обстрілу школи та інтернату в Новгород-Сіверському Чернігівської області. В результаті загинули 3 людини та ще 12 травмовані.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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12 травня о 00:20 у місті Новгород-Сіверський внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа будівлі школи.

Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 квадратних метрів. Для ліквідації наслідків залучались 4 одиниці техніки 18 осіб особового складу ДСНС.

"В результаті події 3 людини загинуло та 12 травмовані", – йдеться в повідомленні.

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Росіяни вдарили з авіації

Як повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, вночі по місту Новгород-Сіверський Росія завдала кількох авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури.

"Це школи. Пошкоджено інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені. На даний час на місці події працюють рятувальники та медики", – йдеться у повідомленні.

Як повідомило чернігівське видання "ЧЕLine", росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по ЗОШ інтернат ім. Ушинського та ЗОШ N°2. Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки які знаходились неподалік епіцентру вибухів.

За словами заступника начальника Новгород-Сіверської РВА Володимира Шкарпітко, жертв серед цивільних не зафіксовано.

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