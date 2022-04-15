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Обстрілюють лікарні та бригади медичної допомоги: Денісова розповіла про звірства окупантів

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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15 квітня, 16:39
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Російські військові пошкодили вже 324 лікарні
Людмила Денісова заявила, що порушено права громадян України на життя та медичну допомогу.
Людмила Денісова заявила, що порушено права громадян України на життя та медичну допомогу. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку свого повномасштабного вторгнення в Україну російська армія пошкодила 324 лікарні, серед них – 14 дитячих.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Яка ситуація

За її словами, не підлягають відновленню 24 заклади охорони здоров’я. Водночас під обстріли потрапили 60 бригад екстреної медичної допомоги, 6 лікарів загинуло.

"Через завдану шкоду порушені права громадян України на життя і медичну допомогу – невідкладну, паліативну, допомогу при пологах, психологічну. Відповідно до статей 18, 20 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, особам з інвалідністю та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об’єктом нападу, натомість вони завжди повинні користуватися повагою сторін конфлікту й перебувати під їхнім захистом", – вказала Денісова.

Вона заявила, що такі дії армії Росії є воєнними злочинами відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Людмила Денісова заявила, що станом на ранок 13 квітня в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинула 191 дитина. За її словами, фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо.

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Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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