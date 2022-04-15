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Обстреливают больницы и бригады медицинской помощи: Денисова рассказала о зверствах оккупантов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 16:39
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Российские военные повредили уже 324 больницы
Людмила Денисова заявила, что нарушены права граждан Украины на жизнь и медицинскую помощь.
Людмила Денисова заявила, что нарушены права граждан Украины на жизнь и медицинскую помощь. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала своего полномасштабного вторжения в Украину российская армия повредила 324 больницы, среди них – 14 детских.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Какая ситуация

По ее словам, не подлежат восстановлению 24 заведения здравоохранения. В то же время под обстрелы попали 60 бригад экстренной медицинской помощи, 6 врачей погибли.

"Из-за причиненного ущерба нарушены права граждан Украины на жизнь и медицинскую помощь – неотложную, паллиативную, помощь при родах, психологическую. Согласно статьям 18, 20 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года гражданские больницы, организованные для предоставления помощи раненым, больным, лицам с инвалидностью и роженицам, ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения, они всегда должны пользоваться уважением сторон конфликта и находиться под их защитой", – указала Денисова.

Она заявила, что подобные действия армии России являются военными преступлениями в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

Напомним, Людмила Денисова заявила, что по состоянию на утро 13 апреля в Украине в результате полномасштабного вторжения России погиб 191 ребенок. По ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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