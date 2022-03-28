Обстріли населення та черговий провал окупантів у Чорнобаївці — головні новини за ніч

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Окупанти обстріляли Харківську область, загинуло семеро людей
Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Оскол Ізюмського району Харківської області. Внаслідок звірства ворога загинули 7 людей, ще 5 — отримали поранення.
Російські окупанти залишили Славутич
Російські окупанти покинули місто Славутич. Над населеним пунктом майорить український прапор.
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На Одещині збили ракету окупантів — спікер ОВА
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українська система протиповітряної оборони збила ракету окупантів, що летіла над областю. Снаряд знищило повітряне командування "Південь".
На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждали діти
У Запорізькій області в результаті обстрілів окупантів постраждали двоє дітей 2009 року народження. Неповнолітні зазнали поранень через вибухову хвилю під час обстрілу та вибуху в сусідньому житловому будинку.
ЗСУ 12-й раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці
На аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області українські військові завдали чергового удару по російським окупантам. Це вже дванадцятий раз, коли там знищують ворога.