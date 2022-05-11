Офіс генпрокурора показав наслідки обстрілів окупантами Донеччини (фото)

Тривають досудові розслідування

Російські окупанти завдають обстрілів по мирному населенню в Донецькій області. / Фото: Офис генпрокурора, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знову завдають обстрілів по мирному населенню на Донеччині. Вже здійснюється досудове розслідування у 7-и кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомив у Facebook Офіс генпрокурора.

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Що сталося

За даними слідства, 9 травня Збройні сили РФ вкотре обстріляли цивільне населення на Донеччині.

"Від вибухів ворожих снарядів постраждали м. Залізне та смт Нью-Йорк м. Торецька, с. Калинове Краматорського району, а також селища Новолуганське і Відродження Бахмутського району. Від прямого попадання в будинок у с. Калинове чоловік загинув та жінка отримала поранення. А у с. Новолуганське від вибуху отримав тілесні ушкодження ще один громадянин", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, окупанти та представники псевдореспублік із боку тимчасово окупованої Горлівки продовжують обстрілювати м. Залізне і смт Нью-Йорк м. Торецька.

"У цих населених пунктах постраждала одна цивільна особа та зазнали руйнувань житлові будинки та автотранспорт селян. Також від снарядів агресора постраждав житловий масив в с. Відродження", – заявили в Офісі генпрокурора.

Водночас стало відомо, що під час багатогодинних артилерійських обстрілів м. Лисичанськ та с. Боровське Сєвєродонецького району множинні осколкові поранення отримали четверо місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик. Наразі вони перебувають у лікарні.

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Як зазначається, досудові розслідування за вказаними фактами тривають.

Фото – Офіс Генерального прокурора. Фото – Офіс Генерального прокурора. Фото – Офіс Генерального прокурора. Фото – Офіс Генерального прокурора. Фото – Офіс Генерального прокурора. 1 /5

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розкрив подробиці великого розгрому окупантів біля селища Старий Салтів у Харківській області, який стався на початку війни.

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