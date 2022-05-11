Офис генпрокурора показал последствия обстрелов оккупантами Донбасса (фото)

Продолжаются досудебные расследования

Российские оккупанты наносят обстрелы по мирному населению в Донецкой области. / Фото: Офис генпрокурора, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты снова наносят обстрелы по мирному населению в Донецкой области. Уже осуществляется досудебное расследование в 7-и уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщил в Facebook Офис генпрокурора.

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Что произошло

По данным следствия, 9 мая Вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли гражданское население Донецкой области.

"От взрывов вражеских снарядов пострадали г. Железное и пгт Нью-Йорк г. Торецкая, с. Калиново Краматорского района, а также поселки Новолуганское и Возрождение Бахмутского района. От прямого попадания в дом в с. Калиново мужчина погиб и женщина получила ранения. в селе Новолуганское от взрыва получил телесные повреждения еще один гражданин", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты и представители псевдореспублик со стороны временно оккупированной Горловки продолжают обстреливать г. Железное и пгт Нью-Йорк г. Торецкая.

"В этих населенных пунктах пострадало одно гражданское лицо и были разрушены жилые дома и автотранспорт крестьян. Также от снарядов агрессора пострадал жилой массив в с. Возрождение", – заявили в Офисе генпрокурора.

В то же время стало известно, что во время многочасовых артиллерийских обстрелов г. Лисичанск и с. Боровское Северодонецкого района множественные осколочные ранения получили четыре местных жителя, среди которых 13-летний мальчик. В настоящее время они находятся в больнице.

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Как отмечается, досудебные расследования по указанным фактам продолжаются.

Фото – Офис Генерального прокурора. Фото – Офис Генерального прокурора. Фото – Офис Генерального прокурора. Фото – Офис Генерального прокурора. Фото – Офис Генерального прокурора. 1 /5

Напомним, журналист Юрий Бутусов раскрыл подробности большого разгрома оккупантов у поселка Старый Салтов в Харьковской области, который произошел в начале войны.

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