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Окупантів вибили з Лиману, наступ на Слов'янському напрямі провалився – Генштаб

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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29 травня, 19:42
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Російські війська продовжують обстрілювати схід України, ракети випускають по населеними пунктами, але не всі ділянки їм вдається утримати
Генштаб опублікував вечірнє зведення
Генштаб опублікував вечірнє зведення / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю території Донецької, Луганської областей. Багато з їхніх спроб зазнають краху. Так сьогодні їм не вдалося просунутися на Слов'янському напрямі, окупанти змушені були повернутися на попередньо зайняті позиції

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу на сторінці у Facebook.

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На Слов'янському напрямі противник за підтримки артилерії робив штурмові дії у напрямку Пасека – Богородичне, успіху у відсутності, відійшов на попередньо зайняті позиції. Кілька разів обстріляли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Камишеваха, Довгенське та Вернопілля.

Окупанти вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямах.

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ та артилерії, радіоелектронну боротьбу. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у певних районах здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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На Курахівському напрямку ворог робить вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації.

На Лиманському напрямі окремі підрозділи супротивника виведено межі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на ЗСУ із застосуванням стовбурової та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитися на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку до центру міста.

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На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріл із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Камишеваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційний удар літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетні удари по населених пунктах Верхньокам'янське, Врубівка та Соледар.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції українських військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та гелікоптерами армійської авіації.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на змісті зайнятих рубежів та їхньому інженерному обладнанні.

На Криворізькому напрямку окупанти робили вогневу поразку українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Княжівка, Токареве, Широке, Першотравневе, Новомиколаївка, Котляреве, Ново-Кировське.

На Слобожанському напрямі супротивник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Крім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Миколаївському напрямку окупанти переміщують резерви для відновлення втрачених позицій у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка та Біла Криниця. У районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БПЛА.

На Сіверському напрямку противник утримує підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші стратегічні напрями.

Також були обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Окупанти обстріляли населені пункти Сеньківка, Горськ, Хринівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." розповів про ситуацію на фронті:

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