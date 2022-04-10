Окупанти атакували Харківщину — 10 мирних мешканців загинули

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поділився подробицями чергових атак армії РФ проти мирних мешканців регіону.
Про це Олег Синєгубов повідомив на своєму каналі в Telegram.
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Очільник області розповів, що окупанти продовжують атакувати мирне населення. Упродовж дня ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві та Дергачах.
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"На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них — 1 дитина", — повідомив Синєгубов.
Крім того, він додав, що найгарячішою точкою Харківської області залишається Ізюм. Збройні сили України там вночі знищили колону танків російської армії.
На Харківщині росіяни повторили звірства в Бучі
На звільнених від окупації територіях Харківської області зафіксували такі ж звірства росіян стосовно мирного населення, як в Бучі. Воювати проти мирних українців прийшли мародери, ґвалтівники, вбивці жінок і дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Як з'ясувалося, у селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів.
"Після тривалого знущання – трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти", — повідомив Синєгубов.
Він додав, що, крім цього, знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові РФ.
"Просто посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів – зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!", — переконаний Синєгубов.