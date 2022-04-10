Оккупанты атаковали Харьковскую область — 10 мирных жителей погибли

Самой горячей точкой остается изюм

Оккупанты обстреляли Харьковскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поделился подробностями очередных атак армии РФ против мирных жителей региона.

Об этом Олег Синегубов сообщил на своем канале в Telegram.

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Глава области рассказал, что оккупанты продолжают атаковать мирное население. В течение дня враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве и Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них — 1 ребенок", — сообщил Синегубов.

Кроме того, он добавил, что самой горячей точкой Харьковской области остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков российской армии.

В Харьковской области россияне повторили зверства в Буче

На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области зафиксировали такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Воевать против мирных украинцев пришли мародеры, насильники, убийцы женщин и детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

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Как выяснилось, в селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей.

"После длительного издевательства – троих человек сожгли живьем. Среди погибших есть дети", — сообщил Синегубов. Он добавил, что, кроме этого, нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ. "Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей – пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!", — убежден Синегубов.

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