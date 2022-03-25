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Окупанти готуються до нового наступу — Генштаб

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 20:07
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ЗСУ продовжують протистояти діям супротивника
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Генеральному Штабі ЗСУ прозвітували про військову обстановку на 30-ту добу військового вторгнення Росії до України.

Протягом поточної доби ворог продовжував перегрупування військ, готуючись до відновлення наступальних дій. В окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії та завдати шкоди підрозділам ЗСУ, але безрезультатно. Також російські війська намагаються відновити боєздатність, поповнити боєприпаси та пальне.

Українські сили оборони продовжують стримувати супротивника. Сили оборони, що беруть участь у захисті Києва, продовжують відбивати наступ противника і завдавати вогневих поразок.

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Також противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Тероризують та грабують місцевих жителів

Триває фіксація фактів злочинної діяльності російської влади, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм із гуманного відношення під час війни.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, примусово вивозять людей на територію РФ. Щоб залякати населення, загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, відбирають у місцевих жителів автомобільну техніку та особисті речі.

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У тимчасово окупованому Луганську в місцевій лікарні окупанти розмістили військовий госпіталь, повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями РФ. Частину лікарні відведено для зберігання трупів у зв'язку з тим, що місцеві морги перевантажені.

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Гелікоптери Гелікоптери
125
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Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
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Олег Свинчук - 19-річний боєць 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Проявив неймовірну мужність та військову майстерність, прикриваючи відхід побратимів під час раптового прориву окупантів на півночі країни. Після прямого влучання з його танку зірвало башту, здетонував боєкомплект… Герой України. Посмертно.

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Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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