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Окупанти на Донбасі отримали відсіч і зазнали великих втрат – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
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5 червня, 19:19
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Спроби наступу РФ на кілької напрямках зазнали невдачі
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти при спробі наступати на Донбасі зазнали великих втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки Білорусь продовжують зосереджуватися на веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій. При проведенні перевірки бойової готовності підрозділів, особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів армійської авіації.

На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Грем'яч Чернігівської області.

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На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях. Продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА підрозділами українських військ.

На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова. З метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів до них. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські, мінометні обстріли позицій українських підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів у районі населеного пункту Коротич.

На Слов'янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов'янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне.

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Окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов'янськ та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ у районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового.

Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар'їнка, Успенівка, Оріхів та Кам'янське. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар'їнки та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. З метою уточнення положення підрозділів ЗСУ та корегування вогню вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Противник застосував артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.

Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції.

Противник продовжує зазнавати значних втрат у ході ведення бойових дій на території України. З метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Озвучено втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 становлять:

  • особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1381 (+5) одиниця;
  • бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;
  • артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 95 (+0) одиниць;
  • літаків – 210 (+0) одиниць;
  • вертольотів – 175 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
  • крилатих ракет – 122 (+0);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: у Білорусі тривають військові навчання, Сумська та Чернігівська області знову під обстрілами, на Харківщині ворог вдарив фосфорними бомбами по мирних.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.

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3
ББМ 3392
ББМ
4
Артилерія 686
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
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БПЛА 548
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