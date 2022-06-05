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Оккупанты на Донбассе получили "ответку" и понесли большие потери – Генштаб

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 июня, 19:19
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Попытки наступления РФ на нескольких направлениях потерпели неудачу
Оккупанты продолжают нести значительные потери
Оккупанты продолжают нести значительные потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты при попытке наступать на Донбассе понесли большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не вел. Основные усилия подразделений вооруженных сил Беларуси продолжают сосредотачиваться на ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. При проведении проверки боевой готовности подразделений особое внимание уделяется отработке задач по преодолению водных препятствий и взаимодействию авианаводчиков с экипажами вертолетов армейской авиации.

На Северском направлении противник усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Осуществил минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

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На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, исключающих использование БпЛА подразделениями украинских войск.

На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова. В целях повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций подразделений ВСУ . Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Русские и Черкасские Тишки, Старый Салтов. Нанес ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Чепиль, Дубровно, Вернополье, Довгенькое и Богородичное.

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Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое .

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах городов Славянск и Лисичанск.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведёт штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения ВСУ и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении подразделения противника производили обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Белогоровка, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка . Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха не имел, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Марьинка, Успеновка, Орехов и Каменское. Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск, пытались вести контрбатарейную борьбу. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вели воздушную разведку с применением БПЛА. Противник применил артиллерию в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Луч, Благодатное, Широкое и Токарево.

Российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая Криница с целью восстановления ранее утраченного положения. После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции.

Противник продолжает нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины. В целях пополнения подразделений российские захватчики продолжают меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Озвучены потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 составили:

  • личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1381 (+5) единица;
  • боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
  • артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 95 (+0) единиц;
  • самолетов – 210 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
  • крылатых ракет – 122 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
  • специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: в Беларуси продолжаются военные учения, Сумская и Черниговская области снова под обстрелами, в Харьковской области враг ударил фосфорными бомбами по мирным.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.

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Личный состав 31150
Личный состав
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
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