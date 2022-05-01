Окупанти почали заселяти в будинки маріупольців невідомих людей

Російські окупанти почали експропріацію помешкань маріупольців, які виїхали з окупованої території – в їхні будинки вже заселяють невідомих людей.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Що відбувається
Мешканка маріупольського селища Старий Крим дізналася, що в її будинку живуть чужі люди.
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"Ба більше, дозвіл на це їм видала так звана селищна рада, яка працює під прапором "ДНР". Це непоодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, яких самі ж залишили без даху над головою", – написала Денісова.
За її словами, нові "пожильці" інколи навіть не віддають власникам речі, коли ті за ними приїжджають. Ці факти, на думку Денісової, свідчать про панування на тимчасово окупованій території "тотального самоуправства та беззаконня".
Нагадаємо, Маріупольська міська рада опублікувала відео, на якому показано, який вигляд має завод "Азовсталь" у Маріуполі.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."