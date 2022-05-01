Окупанти почали заселяти в будинки маріупольців невідомих людей

"Пожильці" навіть інколи не віддають власникам речі

Російські військові розпочали експропріацію квартир маріупольців. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти почали експропріацію помешкань маріупольців, які виїхали з окупованої території – в їхні будинки вже заселяють невідомих людей.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Що відбувається

Мешканка маріупольського селища Старий Крим дізналася, що в її будинку живуть чужі люди.

"Ба більше, дозвіл на це їм видала так звана селищна рада, яка працює під прапором "ДНР". Це непоодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, яких самі ж залишили без даху над головою", – написала Денісова.

За її словами, нові "пожильці" інколи навіть не віддають власникам речі, коли ті за ними приїжджають. Ці факти, на думку Денісової, свідчать про панування на тимчасово окупованій території "тотального самоуправства та беззаконня".

Нагадаємо, Маріупольська міська рада опублікувала відео, на якому показано, який вигляд має завод "Азовсталь" у Маріуполі.

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