Окупанти завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман

В Одеській області війська Російської Федерації вже не вперше обстріляли міст

Росіяни обстріляли міст / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що російські війська завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

Про це Братчук написав у Facebook.

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"Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється", – написав Братчук.

Окупанти не вперше обстрілюють міст

Російські окупанти 27 квітня завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Про це повідомив голова правління "УЗ" Олександр Камишин у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги", – написав він.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомляв, що удар по мосту в Затоці через Дністровський лиман не несе жодної військової стратегічної мети, крім завдання Україні якомога більшої економічної шкоди. Цей міст є найважливішою стратегічною транспортною артерією, що пов'язує Одесу з Молдовою.

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