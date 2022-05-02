Оккупанты нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман

В Одесской области войска Российской Федерации уже не впервые обстреляли мост

Россияне обстреляли мост / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что российские войска нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.

Об этом Братчук написал в Facebook.

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"Одесская область. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", – написал Братчук.

Оккупанты не впервые обстреливают мост

Российские военные 27 апреля нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщил глава правления "УЗ" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги", – написал он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщал, что удар по мосту в Затоке через Днестровский лиман не несет никакой военной стратегической цели, кроме выполнения задачи нанести как можно больший экономический урон Украине. Этот мост является важнейшей стратегической транспортной артерией, связывающей Одессу с Молдовой.

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