Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області

На місці працює слідчо-оперативна група

Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних жителів Одеської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативне командування "Південь" заявило, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря по Одеській області.

Про це повідомила в Telegram Одеська міська рада.

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Яка ситуація

"Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Як зазначається, подія кваліфікована за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Нині триває процес збирання доказів злочину РФ для суду.

Нагадаємо, американське видання Defense One заявило, що Росія використала для бомбардування Львова вночі проти 17 травня ракети високої дальності з підводних човнів у Чорному морі. Експерти зазначили: застосування таких ракет може свідчити про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети.

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