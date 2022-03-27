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Окупанти насильно вивезли до Росії близько 40 тисяч українців

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 березня, 09:17
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Крім того, росіяни всіляко перешкоджають роботі гуманітарних коридорів для евакуації, про які просить Україна
Загарбники примусово вивозять українців до РФ
Загарбники примусово вивозять українців до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія створює альтернативну "гуманітарну реальність" і намагається прокласти власні "евакуаційні маршрути". Окупанти насильно вивозять мирних громадян вглиб окупованих територій чи Росію. Такими методами загарбники вивезли орієнтовно 40 тисяч українців.

Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає пресслужба уряду.

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"Росія створює альтернативну "гуманітарну реальність" і намагається прокласти власні так звані "евакуаційні маршрути" для маріупольців у РФ. Очікувано, що здебільшого містяни не хочуть "рятуватися" на території агресора. Відтак російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму Росію. Вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених таким чином українців", – заявила Верещук.

Окупанти вивезли орієнтовно 40 тисяч українців. Верещук сказала, що за подібною схемою загарбники діють і на тимчасово окупованій частині Київської області, намагаючись насильно вивозити українців до Білорусі. Водночас військові РФ всіляко перешкоджають роботі гуманітарних коридорів для евакуації, про які просить Україна.

"Ми постійно й потужно сигналізуємо міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію", – додала Верещук.

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Але Міжнародний комітет Червоного Хреста чомусь вирішив відкрити в Ростові-на-Дону своє представництво – саме для роботи з насильно депортованими в РФ українцями.

"Тому ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян", – сказала Верещук.

З Маріуполя до Донецька окупанти вивезли дітей без батьків

Російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть в Росію. Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків і не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини", — повідомила мешканка Донецька.

Крім того, у деяких школах окупованого міста живуть вивезені з Маріуполя люди. Якщо у них немає родичів або охочих дати прихисток у Донецьку, маріупольців окупанти вивозять до російського Таганрога. У них забирають документи та телефон, які потім повертають не всім.

Місцеві кажуть, що люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені і здебільшого мовчать".

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