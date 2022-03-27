Оккупанты насильно вывезли в Россию около 40 тысяч украинцев

Кроме этого, россияне всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров для эвакуации, о которых просит Украина

Захватчики принудительно вывозят украинцев в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия создает альтернативную "гуманитарную реальность" и пытается проложить собственные "эвакуационные маршруты". Оккупанты насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Такими методами захватчики вывезли ориентировочно 40 тысяч украинцев.

Об этом сообщила министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба правительства.

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"Россия создает альтернативную "гуманитарную реальность" и пытается проложить собственные так называемые "эвакуационные маршруты" для мариупольцев в РФ. Ожидаемо, что в большинстве своем горожане не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильственно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Уже речь идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев", – заявила Верещук.

Оккупанты вывезли ориентировочно 40 тысяч украинцев. Верещук сказала, что по подобной схеме захватчики действуют и на временно оккупированной части Киевской области, пытаясь насильно вывозить украинцев в Беларусь. В то же время, военные РФ всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров для эвакуации, о которых просит Украина.

"Мы постоянно и мощно сигнализируем международному сообществу и институтам о том, что упомянутые российские коридоры являются незаконными, не согласованными с нами. Тем более что на той стороне – как под Донецком, так и Луганском – принудительных переселенцев пропускают через специальные фильтрационные лагеря, что нарушает Женевскую конвенцию", – добавила Верещук.

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Но Международный комитет Красного Креста почему-то решил открыть в Ростове –на –Дону свое представительство – именно для работы с насильно депортированными в РФ украинцами.

"Поэтому мы требуем, чтобы он способствовал возвращению таких наших граждан", – сказала Верещук.

Из Мариуполя в Донецк оккупанты вывезли детей без родителей

Российские оккупанты привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию. Об этом сообщает "Укринформ".

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"Так, в Донецке, в больнице им. Вишневского в Киевском районе, во втором инфекционном отделении находятся многие дети, которых привезли из Мариуполя. Дети без родителей. Нужно искать родителей и не игнорировать какое-либо объявление о поиске ребенка", — сообщила жительница Донецка.

Кроме того, в некоторых школах оккупированного города живут вывезенные из Мариуполя люди. Если у них нет родственников или желающих приютить в Донецке, мариупольцев оккупанты вывозят в российский Таганрог. У них забирают документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.

Местные говорят, что люди, которых привезли из Мариуполя, "находятся в тяжелом психологическом состоянии, видно, что они измучены, обессилены и большей частью молчат".

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