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Окупанти обстрілюють Рубіжне та зривають евакуацію – Гайдай

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 11:35
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Голова Луганської ОВА повідомив, що намагатимуться доїхати до південної частини Рубіжного на машинах, бо люди чекають, щоб їх забрали
Сергій Гайдай розповів, що евакуація людей зривається. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Сергій Гайдай розповів, що евакуація людей зривається. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти зривають евакуацію мирних жителів Луганської області. 22 квітня противники обстріляли Рубіжне – автобусу не дістатись у безпечне місце.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він заявив, що намагатимуться доїхати до південної частини Рубіжного на машинах, бо люди чекають, щоб їх забрали. Крім того, туди намагатимуться завезти їжу.

"Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав – почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем", – наголосив Гайдай.

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

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На Луганщині окупанти обстріляли 7 будинків, є поранені

За минулу добу, 21 квітня, російська армія намагалася 11 разів обстріляти мирне населення Луганської області. Противники вцілили по 7 будинках, внаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.

"Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська", – розповів Гайдай.

До того ж, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

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КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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