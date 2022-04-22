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Оккупанты обстреливают Рубежное и срывают эвакуацию – Гайдай

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 11:35
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Глава Луганской ОВА сообщил, что будут пытаться доехать до южной части Рубежного на машинах, потому что люди ждут, чтобы их забрали
Сергей Гайдай рассказал, что эвакуация людей срывается. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Сергей Гайдай рассказал, что эвакуация людей срывается. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей Луганской области. 22 апреля противники обстреляли Рубежное – автобусу не добраться в безопасное место.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он заявил, что будут пытаться доехать до южной части Рубежного на машинах, потому что люди ждут, чтобы их забрали. Кроме того, туда попытаются завезти еду.

"Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал – начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в постоянно под огнем городах", – подчеркнул Гайдай.

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

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В Луганской области оккупанты обстреляли 7 домов, есть раненые

За прошедшие сутки, 21 апреля, российская армия пыталась 11 раз обстрелять мирное население Луганской области. Противники попали по 7 домам, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада.

"У нас есть два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других громадах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска", – рассказал Гайдай.

Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
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Как держать связь без Сети и интернета
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Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
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Microsoft Microsoft
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Google (Alphabet) Google (Alphabet)
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Кто еще
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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