Оккупанты обстреливают Рубежное и срывают эвакуацию – Гайдай

Глава Луганской ОВА сообщил, что будут пытаться доехать до южной части Рубежного на машинах, потому что люди ждут, чтобы их забрали

Сергей Гайдай рассказал, что эвакуация людей срывается. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей Луганской области. 22 апреля противники обстреляли Рубежное – автобусу не добраться в безопасное место.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Он заявил, что будут пытаться доехать до южной части Рубежного на машинах, потому что люди ждут, чтобы их забрали. Кроме того, туда попытаются завезти еду.

"Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал – начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в постоянно под огнем городах", – подчеркнул Гайдай.

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Реклама

В Луганской области оккупанты обстреляли 7 домов, есть раненые

За прошедшие сутки, 21 апреля, российская армия пыталась 11 раз обстрелять мирное население Луганской области. Противники попали по 7 домам, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада.

"У нас есть два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других громадах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска", – рассказал Гайдай.

Кроме того, в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу доставлена большая партия медикаментов для оказания помощи жителям региона.

Реклама

Ранее мы писали: