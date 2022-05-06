Окупанти обстріляли з "Градів" два села на Дніпропетровщині

Російський окупанти влаштували вночі обстріл Дніпропетровської області, "Градами" вони били двома селами.
Про це в Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"З "Градів" Росія обстріляла два села у Зеленодольській та Широківській громаді. А до Покровської громади прилетіла ворожа ракета. Вона потрапила у поле, нічого не зачепила, – написав Резніченко та опублікував фото наслідків обстрілу.
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