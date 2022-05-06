Окупанти обстріляли з "Градів" два села на Дніпропетровщині

Військові РФ цієї ночі обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області

Російські окупанти продовжують бомбардувати наші міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупанти влаштували вночі обстріл Дніпропетровської області, "Градами" вони били двома селами.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"З "Градів" Росія обстріляла два села у Зеленодольській та Широківській громаді. А до Покровської громади прилетіла ворожа ракета. Вона потрапила у поле, нічого не зачепила, – написав Резніченко та опублікував фото наслідків обстрілу.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня буде точно відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.