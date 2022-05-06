Оккупанты обстреляли из "Градов" два села в Днепропетровской области

Военные РФ этой ночью обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области

Российские оккупанты продолжают бомбить наши города / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский оккупанты устроили ночью обстрел Днепропетровской области, "Градами" они били по двум селам.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Из "Градов" Россия обстреляла два села в Зеленодольской и Широковской общине. А в Покровскую общину прилетела вражеская ракета. Она попала в поле, ничего не зацепила, – написал Резниченко и опубликовал фото последствий обстрела.

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.