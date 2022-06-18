Окупанти обстріляли Кривий Ріг, є постраждалі

На місці ворожих "прильотів" працюють рятувальники

Російські окупанти 18 червня обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області, є постраждалі.

Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської обласної військвої адміністрації Валентин Резніченко.

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"У нас "приліт" у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали. На місці працюють рятувальники", – написав він.

Цю інформацію підтвердив у Facebook голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі. Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати в соцмережі", – зазначив Віклкул.

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