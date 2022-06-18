Оккупанты обстреляли Кривой Рог, есть пострадавшие

На месте вражеских "прилетов" работают спасатели

Российские оккупанты 18 июня обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"У нас "прилет" в Кривом Роге. Есть разрушения. Предварительно, два человека пострадали. На месте работают спасатели", – написал он.

Данную информацию подтвердил в Facebook глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более детальная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", – отметил Виклкул.

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