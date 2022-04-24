Окупанти обстріляли Миколаївську область, постраждали 12 осіб

Серед поранених є діти

Через окупантів постраждало 12 осіб, серед них є діти. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 23 квітня, в Миколаївській області через обстріл окупантів поранення отримали 12 осіб, зокрема й діти.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

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"На жаль, за вчорашній день, на Миколаївщині від дій окупантів постраждало в тому числі й 2 дітей! Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала вона.

На сьогодні у миколаївських лікарнях перебувають 198 громадян, які постраждали від атак окупантів.

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