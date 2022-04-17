У Миколаївській області ЗСУ зруйнували плани окупантів та ліквідували їх (фото)

Збройні сили України ліквідували російських окупантів у Миколаївській області. Деякі із загарбників потрапили в полон.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани російських окупантів щодо захоплення українських земель.
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"Комусь з них пощастило залишитись живими – потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішку", – зазначили у Генштабі.
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ЗСУ ліквідували російських окупантів. Фото: Генштаб
Тероборона Києва знищила колону техніки окупантів
Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її подальше просування в українську столицю. Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
"112-а окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль", — йдеться у повідомленні.