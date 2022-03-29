Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА (фото)

Російські окупанти 29 березня обстріляли Миколаївську обласну державну адміністрацію, будинок зазнав серйозних пошкоджень.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, й оприлюднив фото руйнувань.
За словами Кіма, більшість людей, від 50 до 100, дивом врятувалися. Наразі шукають вісім цивільних та трьох військових.
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"Розгрібаємо завали... Влучили в будівлю облдержадміністрації... Розвалили пів будівлі. У кабінет влучили до мене, сволота... По людях – ходимо під Богом, більшість вийшли, врятувалися дивом. Вісім цивільних зараз під завалами, сподіваємось витягти, шукаємо. 50-100 вийшли. Трьох військових теж шукаємо... Поки без певних "двохсотих", – розповів Кім.
На думку голови ОДА, цей обстріл означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.
"За класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х** візьмуть, і вирішили передати привіт мені й нам усім", – сказав він.
Обстановка в Миколаївській області
- Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
- 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
- З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
- 15 березня стало відомо, що у Вітовському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.