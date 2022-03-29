Окупанти обстріляли Миколаївську ОДА (фото)

Голова ОДА Віталій Кім не постраждав, але під завалами будівлі можуть бути люди

Миколаївська ОДА зазнала обстрілу, повідомив Віталій Кім / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 29 березня обстріляли Миколаївську обласну державну адміністрацію, будинок зазнав серйозних пошкоджень.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, й оприлюднив фото руйнувань.

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За словами Кіма, більшість людей, від 50 до 100, дивом врятувалися. Наразі шукають вісім цивільних та трьох військових.

"Розгрібаємо завали... Влучили в будівлю облдержадміністрації... Розвалили пів будівлі. У кабінет влучили до мене, сволота... По людях – ходимо під Богом, більшість вийшли, врятувалися дивом. Вісім цивільних зараз під завалами, сподіваємось витягти, шукаємо. 50-100 вийшли. Трьох військових теж шукаємо... Поки без певних "двохсотих", – розповів Кім.

На думку голови ОДА, цей обстріл означає, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.

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"За класикою, якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х** візьмуть, і вирішили передати привіт мені й нам усім", – сказав він.

Обстановка в Миколаївській області