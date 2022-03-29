Оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА (фото)

Истории подвигов

Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.

Слава Україні!