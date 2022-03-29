Оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА (фото)

Российские оккупанты 29 марта обстреляли Николаевскую областную государственную администрацию, здание получило серьезные повреждения.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале и опубликовал фото разрушений.
По словам Кима, большинство людей, от 50 до 100, чудом спаслось. Сейчас ищут восемь гражданских и троих военных.
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"Разгребаем завалы... Попали в здание облгосдминистрации... Развалили пол-здания. В кабинет попали ко мне сволочи... По людям – ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Восемь гражданских сейчас под завалами, надеемся вытащим, ищем. 50-100 вышли. Троих военных тоже ищем... Пока без определенных "двухсотых", – рассказал Ким.