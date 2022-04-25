Окупанти обстріляли Сумську область з Росії – голова ОВА

Ввечері 25 квітня окупанти обстріляли прикордонний район Сумської області з території Російської Федерації.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, вчинено обстріл Білопільської громади.
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"Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії", – написав Живицький в Telegram.
Він додав, що потерпілих з української сторони немає.
Росія періодично обстрілює Сумську область
Хоч війська окупантів вийшли з північних областей України на початку квітня, росіяни вдаються до провокацій, обстрілюючи прикордонні населені пункти.
Зокрема, 23 квітня ворог ударив з артилерії по території Сумщини, пошкодивши будівлю психоневрологічного інтернату в с. Атинське та двори приватних будинків у с. Бояро-Лежачі.
Жертв не було. Живицький нагадав жителям області, що зберігається ймовірність провокацій з боку ворога.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"