Оккупанты обстреляли Сумскую область из России – глава ОВА

Провокационные удары нанесли по Белопольской громаде

Россияне обстреляли Сумскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 25 апреля оккупанты обстреляли пограничный район Сумской области с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, произведен обстрел Белопольской громады.

"Сегодня вечером произошли провокационные обстрелы нашей территории с позиций врага, которые расположены в России", – написал Живицкий в Telegram.

Он добавил, что пострадавших с украинской стороны нет.

Россия периодически обстреливает Сумскую область

Хотя войска оккупантов вышли из северных областей Украины в начале апреля, россияне прибегают к провокациям, обстреливая приграничные населенные пункты.

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Так, 23 апреля враг ударил из артиллерии по территории Сумщины, повредив здание психоневрологического интерната в с. Атинское и дворы частных домов в с. Бояро-Лежачи.

Жертв не было. Живицкий напомнил жителям области, что сохраняется вероятность провокаций со стороны врага.

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