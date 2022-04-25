Оккупанты обстреляли Сумскую область из России – глава ОВА

Вечером 25 апреля оккупанты обстреляли пограничный район Сумской области с территории Российской Федерации.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, произведен обстрел Белопольской громады.
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"Сегодня вечером произошли провокационные обстрелы нашей территории с позиций врага, которые расположены в России", – написал Живицкий в Telegram.
Он добавил, что пострадавших с украинской стороны нет.
Россия периодически обстреливает Сумскую область
Хотя войска оккупантов вышли из северных областей Украины в начале апреля, россияне прибегают к провокациям, обстреливая приграничные населенные пункты.
Так, 23 апреля враг ударил из артиллерии по территории Сумщины, повредив здание психоневрологического интерната в с. Атинское и дворы частных домов в с. Бояро-Лежачи.
Жертв не было. Живицкий напомнил жителям области, что сохраняется вероятность провокаций со стороны врага.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"