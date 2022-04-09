Окупанти викрали екс-главу Херсонської ОДА Путілова

Колишнього чиновника відвезли у невідомому напрямку

Судьба екс-чиновника невідома / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці у Херсоні викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко у своєму Telegram-каналі.

"Годину назад у Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата ВР України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича", – написав Геращенко.

Що відомо про Путілова

Путілов очолював Херсонську обладміністрацію після анексії Криму. 2021 року РФ внесла його до списку осіб, винних в енергетичній блокаді Криму.

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У 2016 році Путілова зі скандалом відправили у відставку . На засіданні депутати звинуватили його у бездіяльності, розтраті бюджетних коштів та несвоєчасному розподілі державних субвенцій.

У 2015 році у дворі будинку Путілова прогримів вибух.