Оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА Путилова

Бывшего чиновника увезли в неизвестном направлении

Судьба экс-чиновника не известна / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Гращенко в своем Telegram-канале.

"Час назад в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего голову Херсонской ОДА, народного депутата ВР Украины VII созыва Путилова Андрея Станиславовича", – написал Геращенко.

Что известно о Путилове

Путилов возглавлял Херсонскую обладминистрацию после аннексии Крыма. В 2021 году РФ внесла его в список лиц, виновных в энергетической блокаде Крыма.

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В 2016 году Путилова со скандалом отправили в отставку. На заседании депутаты обвинили его в бездеятельности, растрате бюджетных средств и несвоевременном распределение государственных субвенций.

В 2015 году во дворе дома Путилова прогремел взрыв.