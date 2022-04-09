Оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА Путилова

Сегодня утром в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Гращенко в своем Telegram-канале.
"Час назад в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего голову Херсонской ОДА, народного депутата ВР Украины VII созыва Путилова Андрея Станиславовича", – написал Геращенко.
Что известно о Путилове
Путилов возглавлял Херсонскую обладминистрацию после аннексии Крыма. В 2021 году РФ внесла его в список лиц, виновных в энергетической блокаде Крыма.
В 2016 году Путилова со скандалом отправили в отставку. На заседании депутаты обвинили его в бездеятельности, растрате бюджетных средств и несвоевременном распределение государственных субвенций.
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В 2015 году во дворе дома Путилова прогремел взрыв.