Окупанти отримали жорстку відсіч під Сєвєродонецьком

Загалом за тиждень ЗСУ знищили 58 танків на Луганщині і Донеччині

На фронті за 15 травня українські військові відбили 17 атак російських окупантів / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські військові завдали ударів по Сєвєродонецьку – є загиблі та поранені. Водночас українські військові тримають фронт поблизу Борівського та Тошківки.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Що відбувається

"Чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16:00. Ще одного чоловіка госпіталізовано. Дев’ять осіб отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку", – написав він.

Водночас до дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізовано 15-річного жителя Лисичанська, який отримав травми під час обстрілу міста російською армією.

"Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також в напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. В Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки", – заявив Гайдай.

Крім цього, вчора, 15 травня, вдень були зафіксовані потрапляння в сім багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, а ще пошкоджена будівля професійного училища. З артилерії та систем залпового вогню також були атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка.

Також керівник Луганської ОВА повідомив, що на фронті за 15 травня було відбито 17 атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, один ворожий автомобіль. Водночас підрозділи ППО збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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"Загалом за тиждень на Луганщині і Донеччині відбито 93 ворожих атаки. Знищено один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, сім одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито чотири гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів", – зазначив він.

Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. Фото – t.me/luhanskaVTSA. 1 /6

Нагадаємо, командування військами Росії вирішило заощадити час та гроші на упізнанні загиблих своїх солдатів і розпорядилося просто ховати всіх загиблих неподалік місця їх загибелі. Про це йдеться в новому перехопленні розмов громадян Росії, зробленому військовою розвідкою України.

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