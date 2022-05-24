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Окупанти пішли в наступ: Генштаб ЗСУ назвав гарячі точки

Павло Заяць Павло Заяць
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24 травня, 19:00
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Сили оборони України дають відсіч ворогу на всіх напрямках
ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках
ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія перейшла в наступ на Донбасі, мета окупантів – населені пункти Лиман і Сєвєродонецьк. На півдні України і в Харківській області окупанти не ведуть активних бойових дій, але продовжують обстріли.

Про ситуацію в Україні в 90-ту добу війни з РФ повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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На Донецькому напрямку ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів з прикриття ділянки українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Агресор завдав авіаційних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури в Сумській області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Слов'янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та вживав заходів для створення сприятливих умов для відновлення наступу. Обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

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На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов'янськ.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації веде наступ у напрямку Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти завдавали ударів штурмовою та армійською авіацією. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар'їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі Миколаївки. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях – перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив для каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога на 24 травня: особовий склад – 150 одиниць, танки – 9, один літак та 4 безпілотники.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ станом на 24 травня: російські "Іскандери" наблизилися до державного кордону України, великі втрати ворога в Луганській області, підготовка штурму Запоріжжя.

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