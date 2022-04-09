Росія нарощує примусову депортацію з окупованих територій – Денісова

Російські ЗМІ, посилаючись на джерела у військових відомствах Росії, заявили про 674 тисячі осіб, вивезених окупантами до Росії. З них понад 131 тисяча – діти.
Про це в Telegram повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, зазначивши, що напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей.
Що відбувається
За її словами, в Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду громадян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".
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"Натомість на людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації – відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають", – написала вона.
Також омбудсмен заявила, що в Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання:
"Усі вони є економічно депресивними – Томськ, Тамбов, Астрахань та інші. За інформацією мерії Маріуполя, російські окупанти примусово вивезли з міста 31 тисячу осіб".
Крім цього, окупанти насильно вивезли до Росії мешканців Рубіжного Луганської області:
"Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ма громадянами України вирушив до Сибіру".
Нагадаємо, Людмила Денісова повідомила, що в Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.