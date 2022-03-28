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Окупанти намагаються прорвати оборону Києва та штурмують Верхньоторецьке – Генштаб

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28 березня, 06:58
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Українські захисники відбивають атаки супротивника і утримують зайняті позиції – російські військові зазнають втрат у техніці та живій силі
Українські захисники відбивають атаки ворога
Українські захисники відбивають атаки ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові стримують просування російських окупантів за напрямами Гуляйполя та Запоріжжя. У районах населених пунктів Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка продовжуються оборонні бої. На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурм окупантів у Верхньоторецькому.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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  • На Волинському та Сіверському напрямках продовжуються оборонні операції та виконання інших завдань в операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не було. Ворог намагається прорвати оборону під Києвом з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.
  • На півдні українські захисники зосередилися на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури. У певних районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань тероборони.
  • На Донецькому та Луганському напрямках наші військові за добу відбили 5 атак ворога. ЗСУ знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі.

Бійці Повітряних Сил ЗСУ за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил також була задіяна для завдання ударів по певних наземних цілях і об'єктах окупантів.

Окупанти застосовують заборонену зброю

У Дніпропетровській області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

27 березня окупанти здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.

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На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.

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16600
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Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
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8
РСЗВ РСЗВ
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Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

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Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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