Ймовірність вторгнення Білорусі залишається високою — Генштаб

Війська сусідньої країни можуть будь-коли напасти на Україну

Білорусь теж може напасти на Україну, як це зробила РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Завершилася 32-га доба війни Росії проти України. З метою продовження ведення повномасштабної збройної агресії проти України противник продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу. Водночас відзначається значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території Російської Федерації.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському напрямку залишається висока імовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь до агресії проти України. Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Іскандер-М".

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжується перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, зазвичай відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Відзначається виведення з території Київської області на територію Республіки Білорусь до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою нанесення втрат та виснаження особового складу.

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На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була залучена у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Російської Федерації.

Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.

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На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь, успіху не має.

Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку підрозділи Росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.

Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижньогородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

Окупанти застосовують заборонену зброю

На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.