Окупанти поранили дев'ятьох жителів Донбасу, серед них є діти

Серед постраждалих — четверо дітей

Окупанти поранили людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Донецькій області 30 квітня російські окупанти поранили дев'ятьох мирних жителів. У Бахмуті померла поранена в Луганській області людина.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Реклама

Деталі

"За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що вдалося уточнити інформацію щодо трьох загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у цьому місті та у Волновасі встановити наразі неможливо. Також наголосив, що "кожен воєнний злочинець буде покараний".

Окупанти обстріляли село на Луганщині

Російські окупанти накрили щільним вогнем Комишуваху в Луганській області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, сільську раду та багатоповерхівку.

"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді, вдень 30 квітня", — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що один зі снарядів влучив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюють. Загалом у населеному пункті залишилося близько 100 осіб.

Реклама

Читайте також