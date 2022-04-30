Окупанти обстріляли село на Луганщині, зруйновано школу та сільраду

У населеному пункті залишилоя близько 100 осіб

Окупанти обстрілюють Луганщину/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти накрили щільним вогнем Комишуваху в Луганській області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, сільську раду та багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Реклама

Деталі

"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді, вдень 30 квітня", — йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що один зі снарядів влучив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюють. Загалом у населеному пункті залишилося близько 100 осіб.

У Попасній окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси

Російські окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси у Попасній Луганської області.

Керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов відзвітував про надзвичайну подію зранку 30 квітня.

Реклама

"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку з людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", – повідомив Ханатов.

Читайте також