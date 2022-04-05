Окупанти розбомбили цистерну з азотом у Рубіжному – людей просять не виходити на вулицю

Російські війська вдарили по Луганщині, снаряд потрапив у резервуар із небезпечною для людини кислотою – українцям розповіли, що робити

Окупанти обстріляли цистерну з азотом / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли Рубіжне, один із снарядів потрапив до цистерни з азотною кислотою. Жителів закликають не виходити з укриттів, закрити всі двері та вікна, а також приготувати захисні маски.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Знаходьтеся в укриттях! Якщо Ви в приміщенні – закрийте двері та вікна! Надягніть на обличчя захисні маски, просочені содовим розчином! Слідкуємо за напрямком вітру і чекаємо дощу", – написав Гайдай.

Поки що невідомо, чи є жертви атаки.

Отруйна кислота

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Її пари дратують дихальні шляхи. При слабкому отруєнні з'являються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість; при тяжкому – набряк легень.

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При місцевому впливі на очі азотна кислота спричиняє тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

"При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При ковтанні азотної кислоти потрібно промивання шлунок великою кількістю води" , – нагадав Гайдай.