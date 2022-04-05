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Оккупанты разбомбили цистерну с азотом в Рубежном – людей просят не выходить на улицу

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5 апреля, 12:33
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Российские войска ударили по Луганской области, снаряд попал в резервуар с опасной для человека кислотой – украинцам рассказали, что делать
Оккупанты обстреляли цистерну с азотом
Оккупанты обстреляли цистерну с азотом / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные обстреляли Рубежное, один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из укрытий, закрыть все двери и окна, а также приготовить защитные маски.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Находитесь в укрытиях! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Наденьте на лицо защитные маски, пропитанные содовым раствором! Следим за направлением ветра и ждем дождя", - написал Гайдай.

Пока неизвестно, есть ли жертвы атаки.

Ядовитая кислота

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Ее пары раздражают дыхательные пути. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, головокружения, сонливости; при тяжелом – отек легких.

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При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

"При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – напомнил Гайдай.

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