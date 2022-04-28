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Окупанти розгорнули "Іскандери" біля кордонів України – Генштаб ЗСУ

Павло Заяць Павло Заяць
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28 квітня, 19:37
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ЗСУ продовжують відбивати атаки ворожої армії на всіх основних напрямках
РФ розгорнула до п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М" у Бєлгородській області
РФ розгорнула до п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М" у Бєлгородській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 28 квітня ведуть активні бойові дії у Харківській та Донецькій областях. У Бєлгородській області РФ росіяни розгорнули до п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Також окупанти завдають ударів по Україні з території Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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Зокрема, у Східній операційній зоні триває ворожа наступальна операція з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил РФ продовжують використовувати аеродром Барановичі. Засоби протиповітряної оборони збройних сил Республіки Білорусь продовжують несення чергування в посиленому режимі.

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На Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи Росгвардії.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородської області до п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області РФ на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи.

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Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України з застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк – Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Іванівка та Заградівка.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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