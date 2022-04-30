Окупанти штурмують Рубіжне та Попасну, обстріляли автомобіль з волонтерами – Гайдай

За добу відомо щонайменше про одного загиблого серед цивільних, однак встановити точну кількість жертв неможливо

Сергій Гайдай повідомив про штурм Рубіжної та Попасної. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська штурмують Рубіжне та Попасну. За 29 квітня 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

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Крім того, зазнали руйнувань дві школи та 20 будинків. Це ті об’єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежники самостійно виїжджали на місця подій.

Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям.

Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню. Про це вже не завжди повідомляють, тому що зараз таке трапляється десятки разів на день. Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли.

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Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому.

Вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєвєродонецька – там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

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Наслідки обстрілу Луганської області. Фото: Сергій Гайдай

Що відомо про постраждалих

Під Попасною 29 квітня приблизно опівдні росіянами був обстріляний автомобіль із волонтерами. Окупанти відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.

Обстріл автомобіля волонтерів. Фото: Сергій Гайдай

Крім того, в одній із пожежно-рятувальних частин втрати – учора двох бійців ДСНС госпіталізовано. Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали під час виклику до Лисичанська.

У Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці міста отримав поранення лисичанин.

Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня.

У Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень та постраждалих людей ще тривають

Також стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.

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