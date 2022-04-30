Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную, обстреляли автомобиль с волонтерами – Гайдай

В сутки известно по меньшей мере об одном погибшем среди гражданских, однако установить точное количество жертв невозможно

Сергей Гайдай сообщил о штурме Рубежной и Попасной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска штурмуют Рубежное и Попасную. За 29 апреля 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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Кроме того, были разрушены две школы и 20 домов. Это те объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганской области или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия.

Так, сегодня ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, разрушенным и охваченным пламенем.

Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день. Еще два дома пылали в Новодружеске – наряд ГСЧС смог прорваться в район города, как только утихли обстрелы.

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Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горском, еще 10 – в Орехове.

Вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка – там произошло возгорание в кабинетах. Позже стало известно о повреждении еще одного образовательного учреждения города.

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Последствия обстрелов Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Что известно о пострадавших

Под Попасной 29 апреля около полудня россиянами был обстрелян автомобиль с волонтерами. Оккупанты открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и житель Винницы. К счастью, обошлось без жертв.

Обстрел автомобиля волонтеров. Фото: Сергей Гайдай

Кроме того, в одной из пожарно-спасательных частей потери – вчера двое бойцов ГСЧС госпитализированы. Баротравму головы и осколочные ранения лица получили во время вызова в Лисичанск.

В Лоскутовке, что близ Лисичанска, вчера вечером погиб 70-летний мужчина. А примерно в то же время на улице города получил ранение лисичанин.

Еще неизвестное количество жертв в результате обстрелов Горной общины, которые россияне наносили вчера в течение дня.

В Горском и Ореховом враге разрушены не менее 15 домов. Мероприятия по установлению возможных дополнительных повреждений и пострадавших еще продолжаются

Также стало известно, что при доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также собственный автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет.

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