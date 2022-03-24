Окупанти знову завдали авіаудару по Чернігову

Керівник Чернігівської військової адміністрації доповів про ситуацію в місті

Військові РФ не припиняють обстрілювати Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в ніч на 24 березня обстрілювали Чернігів з артилерії, а також здійснювали авіанальоти.

Про це повідомив у Facebook керівник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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"Як пройшла ніч? По області в цілому ситуація контрольована там, де може бути контрольована; і незрозуміла там, де зараз нема доступу. По Чернігову москальська мразота гатила всю ніч: артобстріли, авіаобстріли. Чернігову знов дісталося, прилітало, але Чернігів незламний", – розповів він.

Голова ОВА подякував "всім, хто сьогодні займається своєю справою і забезпечує життєдіяльність міст, містечок, сіл нашої прекрасної Чернігівської області".

"Окремі слова підтримки скажу сьогодні ще тим, хто перебуває в укриттях. Знаю, що вам важко. Ми маємо це пережити і потерпіти. Це війна. Хто може працювати – працює. Хто ні – будь ласка, будьте в об’єктах укриття і не наражаємо себе на небезпеку", – заявив Чаус.

У Чернігові через обстріли люди сидять без світла, води та тепла

З 22 березня Чернігів повністю залишився без електропостачання та води через обстріл російськими окупантами міста.

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Через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові відсутнє електро-, тепло- та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи проводяться наскільки можна.