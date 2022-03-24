Оккупанты снова нанесли авиаудар по Чернигову

Руководитель Черниговской военной администрации доложил о ситуации в городе

Военные РФ не прекращают обстреливать Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в ночь на 24 марта обстреливали Чернигов из артиллерии, а также совершали авианалеты.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус.

Реклама

"Как прошла ночь? По области в целом ситуация контролируемая там, где может быть контролируемая; и непонятная там, где сейчас нет доступа. По Чернигову москальская мразь лупила всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову опять досталось, прилетало, но Чернигов несокрушим", – рассказал он.

Глава ОВА поблагодарил "всех, кто сегодня занимается своим делом и обеспечивает жизнедеятельность городов, городков, сел нашей прекрасной Черниговской области".

"Отдельные слова поддержки скажу сегодня еще тем, кто находится в укрытиях. Знаю, что вам тяжело. Мы должны это пережить и потерпеть. Это война. Кто может работать – работает. Кто нет – пожалуйста, находитесь в объектах укрытия и не подвергаем себя опасности", – заявил Чаус.

В Чернигове из-за обстрелов люди сидят без света, воды и тепла

С 22 марта Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды из-за обстрела российскими оккупантами города.

Реклама

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло- и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.