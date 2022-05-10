Окупанти знову обстріляли кордон України у Чернігівській області (фото)

Військові РФ вчора, 9 травня, обстрілювали некерованими ракетами прикордонні території Чернігівської області.
Про це повідомляє МВС України у Telegram.
"Зокрема агресори здійснили кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області. Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі й викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вказаних обстрілів жертв немає.
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