Окупанти повторно обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області (фото)

Сьогодні, 15 квітня, російські окупанти повторно обстріляли українські прикордонні позиції на Чернігівщині.
Про це повідомила в Facebook Державна прикордонна служба України.
Що відбулося
"12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообідді сьогодні", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.
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Удар із "Точка-У"
Водночас оперативне командування "Північ" у Facebook 14 квітня повідомило про те, що окупанти продовжують обстрілювати населення Чернігівщини із забороненого озброєння.
"Загарбники поцілили в один із приватних будинків у районі Городні. Попередньо удар був завданий із тактичного ракетного комплексу "Точка-У", – вказали в командуванні.
Нагадаємо, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо це відбудеться, то українські військові дадуть відсіч.