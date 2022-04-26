Окупанти знову обстріляли Сумську область з території Росії – Живицький

Вогонь вздовж ділянки україно-російського кордону відкривають кілька днів поспіль

Росіяни обстріляли з мінометів Сумську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія декілька днів поспіль обстрілює прикордонні населені пункти Сумської області. Сьогодні, 26 квітня, вдарили по території Есманської громади.

Таку інформацію надав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у відеозверненні.

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Він зазначив, що обстріли вели з ворожих мінометів. Про загиблих чи поранених не повідомляється.

"Сьогодні відбувся черговий обстріл однієї з громад Сумщини рашистами з території Російської Федерації. З мінометів було обстріляно один з населених пунктів Есманської громади", – сказав Живицький.

Голова ОВА додав, що обстріли продовжуються вже не перший день поспіль.

"Від Бачівська до Білопілля практично вся лінія кордону за останні декілька днів обстрілювалася з важкої артилерії та мінометів", – повідомив Живицький.

Водночас він додав, що ЗСУ готові в будь-який момент дати відсіч ворогу. Жителів Сумської області просять не публікувати жодної інформації про те, де відбуваються обстріли.

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В області через обстріли окупантів запровадили обмеження

У зв’язку з обстрілами окупантів в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони діятимуть до закінчення воєнного стану.

Зокрема, заборонено будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

У межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

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пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 вечора до 07:00 ранку;

здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення);

в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

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